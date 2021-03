Borse europee prudenti con focus su BCE. Milano corre sola

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per i listini azionari europei, con il FTSE MIB che prende largo vantaggio dal Vecchio Continente. Gli investitori guadano alla riunione di oggi della BCE, la seconda riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo da inizio anno. Le decisioni verranno comunicate alle 13:45, mentre alle 14:30 la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa esplicativa, durante la quale riferirà anche le nuove previsioni economiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell’1,07%. Invariato lo spread, che si posiziona a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,66%. Tra le principali...

Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che tiene la parità, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,27%, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni dei prezzi. Le Borse europee si indeboliscono ad eccezione di Milano (Ftse MIb +0,75%) mentre il Tesoro ha venduto 8 miliardi Btp a 3 e 7 anni. L'attesa è alla Bce e delle mosse della presidente Christine Lagarde.