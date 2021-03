Benevento-Fiorentina | dirige Giacomelli | un partenopeo al Var

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà Pierodella sezione di Trieste are il match train programma allo stadio Ciro Vigorito sabato alle ore 18. Il direttore di gara vanta un solo precedente con la Strega in questa stagione, il match terminato 2-2 contro il Torino. Gli altri incroci più recenti si riferiscono alla sfida di coppa Italia vinta con l’Udinese ai tempi supplementari nell’agosto del 2018 e alla brutta sconfitta rimediata contro la Lazio nella stagione 2017/2018 al Ciro Vigorito (1-5), anche se per trovare la prima volta assoluta bisogna tornare indietro alla coppa Italia 2010/2011, quando la Strega fu sconfitta 2-1 a Vicenza nel secondo turno. Ad assisteresaranno Alessandro Tolfo della sezione di Pordenone e ...

Sabato 13/03 h. 18.00 GIACOMELLI TOLFO - ROSSI M. IV: PEZZUTO VAR: MARESCA AVAR: FIORITO