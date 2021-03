AstraZeneca | morti sospette | divieto di utilizzo di un lotto

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso, in via precauzionale, di emettere undidelABV2856 del vaccino. Un militare in servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il militare il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stessoa cui fa riferimento l’Aifa. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. La Procura di Siracusa ha inoltre disposto il sequestro dele ha chiesto ad Aifa di prendere provvedimenti di competenza. “Si tratta di unche è stato commercializzato sia in Italia che in Europa. Stiamo indagando e ...