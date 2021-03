Assegno unico per i figli, ok della Commissione: si parte a luglio (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sblocca l’Assegno unico per le famiglie. Dopo mesi di stop, arriva l’ok unanime in Commissione Lavoro al Senato, che prepara la strada al via libera definitivo al ddl che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. Ora per l’ok definitivo manca solo l’ultimo voto dell’Aula del Senato. “Il passaggio in Commissione, con la convergenza di tutte le forze politiche è un segnale importante, conferma la volontà di dare un sostegno concreto alle famiglie, un investimento nell’educazione e anche un segnale di speranza per la ripartenza”, commenta il ministro per la Famiglia Elena Bonetti. Sulle tempistiche, il ministro assicura che c’è tutto l’impegno, suo e del ministero dell’Economia, per attuare quanto prima la delega e centrare l’obiettivo di partire da luglio con il nuovo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sblocca l’per le famiglie. Dopo mesi di stop, arriva l’ok unanime inLavoro al Senato, che prepara la strada al via libera definitivo al ddl che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. Ora per l’ok definitivo manca solo l’ultimo voto dell’Aula del Senato. “Il passaggio in, con la convergenza di tutte le forze politiche è un segnale importante, conferma la volontà di dare un sostegno concreto alle famiglie, un investimento nell’educazione e anche un segnale di speranza per la rinza”, commenta il ministro per la Famiglia Elena Bonetti. Sulle tempistiche, il ministro assicura che c’è tutto l’impegno, suo e del ministero dell’Economia, per attuare quanto prima la delega e centrare l’obiettivo di partire dacon il nuovo ...

