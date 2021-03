Asl Rm 5 | Palestrina | oggi installazione della Tac mobile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Da questa mattina l’ospedale Coniugi Bernardini didispone di una TACtecnologicamente avanzata e montata su ruota con evidente elevato impatto tecnologico su una tecnologia che per sua natura e’ fissa. Incessante il lavoro dei tecnici estruttura, instancabili. La TAC appena installata garantira’ la continuita’ del servizio e l’erogazione delle prestazioni radiologiche ai pazienti assistiti, fino al termine dei lavori e all’attivazionenuova tecnologia affinche’ si possa salutare, cosi’ come e’ successo a Tivoli, il vecchio sistema. E’ quanto scrive in una nota l’Asl Roma 5. “L’operazione Alta Tecnologia prosegue- spiega il Direttore GeneraleASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- Ringrazio a nome mio e dell’Azienda il responsabile dell’ufficio tecnico di ...