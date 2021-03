Altro autogol Ue sui vaccini. Bruxelles attacca Londra e rischia di restare a secco di dosi (Di giovedì 11 marzo 2021) Non fossero bastati i mille errori già commessi da Bruxelles sui vaccini, ecco una nuova buccia di banana sulla quale rischia di sbandare il carrozzone europeo. All’orizzonte, e sempre sul tema vaccini, si profila uno scontro al vetriolo tra l’Unione europea e il Regno Unito. Un testa a testa, in realtà, molto più simile a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 marzo 2021) Non fossero bastati i mille errori già commessi dasui, ecco una nuova buccia di banana sulla qualedi sbandare il carrozzone europeo. All’orizzonte, e sempre sul tema, si profila uno scontro al vetriolo tra l’Unione europea e il Regno Unito. Un testa a testa, in realtà, molto più simile a InsideOver.

Advertising

Silvia_Mio86 : RT @Amookeena: @BalotelliCyborg Non oso immaginare il J Twitter se l'errore in barriera l'avesse fatto Dybala e non CR7. Tra l'altro dopo l… - Amookeena : @BalotelliCyborg Non oso immaginare il J Twitter se l'errore in barriera l'avesse fatto Dybala e non CR7. Tra l'alt… - emptygodd : @Mar_Coh96 si ma sono tutti gol di merda che prendono, quelli di oggi (il primo non l’ho visto) sono uno su 6281 ri… - bigfabioup : @DanieleLoMonaco @ilRomanistaweb fra l'altro era un autogol (che si aggiunge ai 3 del campionato) ?? - carlovisetfides : @elevisconti Se voleva essere un messaggio sull'emancipazione delle donne, credo che sia risultato un autogol. Le donne sono altro. -

Ultime Notizie dalla rete : Altro autogol Imolese, come direbbe un altro Catalano: meglio pareggiare che perdere Qua a sto punto bisogna pareggiare, altro che provare a vincere. Al 43' Scimia ci prova da fuori, ... Polidori (autogol)

Diretta/ Cesena Perugia (risultato finale 1 - 1) streaming tv: autogol di Cancellotti! Il Perugia trova comunque il vantaggio al quarto d'ora, con un autogol di Favale che di testa ... Viene ammonito Ciolfi al 39 , quindi l'ultima chance del primo tempo è un altro tentativo dalla lunga ...

Altro autogol dell'Ue sui vaccini. Ora Bruxelles attacca Londra InsideOver TUTTOSPORT, I social e quel video da autogol La Fiorentina ha postato poco dopo un videomessaggio sui propri canali social rivolto ai tifosi ("Un anno senza di voi, ci mancate tanto") che - scrive il quotidiano - si è rivelato un autogol: ...

Distrazioni, marcature, autogol. La mappa dei famigerati errori Indicare tutti i nomi dei singoli responsabili di ogni errore commesso sarebbe solo un inutile accanimento, ma basti pensare che il 70% dei gol subiti (29 su 41) ha avuto origine da uno sbaglio in qua ...

Qua a sto punto bisogna pareggiare,che provare a vincere. Al 43' Scimia ci prova da fuori, ... Polidori (Il Perugia trova comunque il vantaggio al quarto d'ora, con undi Favale che di testa ... Viene ammonito Ciolfi al 39 , quindi l'ultima chance del primo tempo è untentativo dalla lunga ...La Fiorentina ha postato poco dopo un videomessaggio sui propri canali social rivolto ai tifosi ("Un anno senza di voi, ci mancate tanto") che - scrive il quotidiano - si è rivelato un autogol: ...Indicare tutti i nomi dei singoli responsabili di ogni errore commesso sarebbe solo un inutile accanimento, ma basti pensare che il 70% dei gol subiti (29 su 41) ha avuto origine da uno sbaglio in qua ...