Ultime Notizie dalla rete : Vaccini falsi Truffa "sms della vaccinazione", appello di Ats Insubria Di questi falsi messaggi sono già state informate le forze dell'ordine. L'Ats Insubria rilancia l'... I vaccini saranno somministrati dai centri vaccinali di Ats e Asst o direttamente a domicilio nel ...

Vaccini, falsi sms a over 80: il Piemonte raccomanda 'attenzione' commenta La Regione Piemonte avverte gli over 80, in questi giorni bersagliati da falsi messaggi riguardanti la campagna vaccinale contro il Covid - 19, esortandoli a fare attenzione. 'L'unico servizio ufficiale è il numero verde gratuito 800.95.77.95'. La Regione sottolinea di '...

Vaccini, falsi sms a over 80: il Piemonte raccomanda "attenzione" TGCOM Vaccini, Regno Unito a Ue: Nostro stop a esportazioni è falso Milano, 10 mar. (LaPresse) - Regno Unito e Unione europea ai ferri corti sulla questione della produzione e distribuzione dei vaccini contro il coronavirus.

Londra-Bruxelles, tensioni sui vaccini LONDRA - Sale lo scontro Londra-Bruxelles sui vaccini. Il governo di Boris Johnson ha respinto come «completamente false» le affermazioni di ieri del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

