Tirreno-Adriatico 2021: favoriti, italiani in gara e dove vederla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parte oggi 10 marzo la 56a edizione della Tirreno-Adriatico che vede Tadej Pogacar come favorito numero uno, Viviani ci prova nella prima tappa mentre Filippo Ganna è il favorito per la cronometro di San Benedetto del Tronto che chiuderà la corsa martedì 16. Oggi la prima tappa della Tirreno-Adriatico Scatta oggi la 56a edizione della Tirreno-Adriatico con la tappa che parte e arriva a Lido di Camaiore, comune della provincia di Lucca. Subito un'occasione per i velocisti con Elia Viviani tra i favoriti. Risolto il problema cardiaco di due mesi fa, Viviani cerca la miglior condizione e punta a vincere la tappa di oggi dopo dei buoni piazzamenti all'UAE Tour. Viviani dovrà vedersela con il solito Peter Sagan, al rientro dopo il Covid-19 e a Caleb Ewan.

