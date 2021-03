Sospendere subito i brevetti. Pressing sull’Europa per accelerare i vaccini. Angela Ianaro (M5S) boccia il sovranismo vaccinale del Carroccio. “Solo uno slogan che non porta a nulla” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Non mi risulta che Giorgetti sia ministro della Salute o commissario per l’emergenza Covid. Non capisco quindi in che modo, al di là delle buone e a volte condivisibili idee, lui possa avere influito”. Una battuta che è ben più di una constatazione, quella di Angela Ianaro, deputata M5S e membro di punta dei pentastellati in commissione Affari sociali, che così risponde alle parole di Salvini (leggi l’articolo) secondo cui ha fatto più Giorgetti in 15 giorni che Arcuri in 11 mesi. “Sono le difficoltà riscontrate nella produzione di massa dei vaccini, da parte delle aziende farmaceutiche, e i conseguenti ritardi di queste ultime nelle consegne dei sieri, rispetto agli accordi contrattuali, ad aver avuto inevitabili ripercussioni sull’andamento dell’immunizzazione dei nostri cittadini, non la gestione da parte dell’ex Commissario per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Non mi risulta che Giorgetti sia ministro della Salute o commissario per l’emergenza Covid. Non capisco quindi in che modo, al di là delle buone e a volte condivisibili idee, lui possa avere influito”. Una battuta che è ben più di una constatazione, quella di, deputata M5S e membro di punta dei pentastellati in commissione Affari sociali, che così risponde alle parole di Salvini (leggi l’articolo) secondo cui ha fatto più Giorgetti in 15 giorni che Arcuri in 11 mesi. “Sono le difficoltà riscontrate nella produzione di massa dei, da parte delle aziende farmaceutiche, e i conseguenti ritardi di queste ultime nelle consegne dei sieri, rispetto agli accordi contrattuali, ad aver avuto inevitabili ripercussioni sull’andamento dell’immunizzazione dei nostri cittadini, non la gestione da parte dell’ex Commissario per ...

