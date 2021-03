Si schianta contro i cavi elettrici: cigno muore folgorato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Olginate " Uno splendido cigno selvatico è morto folgorato dopo aver impattato contro un cavo dell'alta tensione. E' successo a Olginate, all'altezza della diga che regola la portata dell'Adda. Per ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Olginate " Uno splendidoselvatico è mortodopo aver impattatoun cavo dell'alta tensione. E' successo a Olginate, all'altezza della diga che regola la portata dell'Adda. Per ...

Advertising

MeridioNews : Trabia, auto si schianta contro un muro Una 19enne in coma, ferite due giovani - BreakingItalyNe : A10 Genova-Savona: Auto si schianta contro un camion in un tratto interessato da cantieri tra Arenzano e Voltri, in… - visco__01 : ATTENZIONE Prima incredibile foto di una navicella spaziale aliena che si schianta contro il Sole - frankeyboard68 : @Attyla91461568 Ho visto altri filmati, presi dalla stessa angolazione e l'aereo che si schianta provenendo da sx c… - PantheonVerona : È deceduto sul colpo Ugo Comerlati, la vittima dell'incidente avvenuto ieri in autostrada A4. Il 43enne di Velo Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : schianta contro Tir si schianta contro autoarticolato in A4: morto camionista di 43 anni Un tir si è schiantato contro un autoarticolato che lo precedeva in direzione Milano . Nello scontro fatale, ha perso la vita Ugo Camerlati, 43 anni di Velo Veronese, schiacciato nella cabina del ...

Si schianta contro i cavi elettrici: cigno muore folgorato Olginate " Uno splendido cigno selvatico è morto folgorato dopo aver impattato contro un cavo dell'alta tensione. E' successo a Olginate, all'altezza della diga che regola la portata dell'Adda. Per recuperare l'animale e soccorrerlo sono intervenuti gli agenti del Nucleo ...

Si schianta contro i cavi elettrici: cigno muore folgorato IL GIORNO tir contro auto a ripoli L’incidente nel pomeriggio a Ripoli di Mosciano. L’automobilista trasferito in codice rosso al Mazzini TERAMO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona ...

Tir contro auto: gravissimo il conducente TERAMO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona artigianale di contrada Ripoli di Mosciano. Nello schianto tra un Tir e un’autovettura, il conducente ...

Un tir si è schiantatoun autoarticolato che lo precedeva in direzione Milano . Nello scontro fatale, ha perso la vita Ugo Camerlati, 43 anni di Velo Veronese, schiacciato nella cabina del ...Olginate " Uno splendido cigno selvatico è morto folgorato dopo aver impattatoun cavo dell'alta tensione. E' successo a Olginate, all'altezza della diga che regola la portata dell'Adda. Per recuperare l'animale e soccorrerlo sono intervenuti gli agenti del Nucleo ...L’incidente nel pomeriggio a Ripoli di Mosciano. L’automobilista trasferito in codice rosso al Mazzini TERAMO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona ...TERAMO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona artigianale di contrada Ripoli di Mosciano. Nello schianto tra un Tir e un’autovettura, il conducente ...