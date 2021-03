Serie C Ravenna | altri cinque tesserati positivi al Covid

Advertising

sportli26181512 : #SerieC Ravenna, altri cinque tesserati positivi al Covid: I giocatori sono attualmente in isolamento fiduciario… - CestisticaSS : #GameDay ?? Mercoledì 10 Marzo 2021 ?? Ore 20.30 ?? Pala 'Falcone e Borsellino' | San Severo (FG) ?? Serie A2 Old Wild… - ZZiliani : @tancredipalmeri @vieri_bobo Vieri è stato (anzi, è diventato) un grande centravanti e le somiglianze fisiche ci so… - princigallomich : BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza – Ravenna: ora… si deve vincere! - sportal_it : A2 basket, Ravenna-Ferrara omologata sul 20-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ravenna

Corriere dello Sport.it

- Si allarga il piccolo focolaio di covid in casa del: il club bizantino ha infatti reso noto che altri 5 suoi tesserati sono risultati positivi al virus. "IlFootball Club comunica che tra gli esiti dei tamponi effettuati nella ......rinviato a data da destinarsi il match fra Titan Services San Marino e Consar, previsto per sabato 13 marzo a Serravalle e valevole per l'ottava giornata del girone E2 del campionato di...Nella partita secca dei quarti di finale di Coppa Italia, la Unet e-work Busto Arsizio se la gioca alla grande in casa della Imoco Conegliano ma è costretta a cedere sotto i colpi di Paola Egonu. Il p ...RAVENNA - Allerta in casa Ravenna: il club giallorosso ha annunciato la positività al covid di altri 5 suoi tesserati. "Il Ravenna Football Club comunica che tra gli esiti dei tamponi effettuati nella ...