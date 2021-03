Segreteria Pd, Enrico Letta apre: «Ho bisogno di 48 ore per decidere» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ancora un cedimento alle avance arrivategli da più anime del Partito democratico, ma un’apertura forte: Enrico Letta, già vicesegretario Dem dal 2009 al 2013 e presidente del Consiglio dal 2013 al 2014, ha rotto il silenzio su una possibile successione alla Segreteria del partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. «Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde», ha scritto, la mattina del 10 marzo su Twitter. March 10, 2021 Il 14 marzo ci sarà l’assemblea nazionale dei Dem e in quell’occasione dovrà essere individuato il nuovo segretario che accompagni il partito fino al prossimo congresso. «Questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista – ha aggiunto l’ex premier, ora Dean della Paris School of International Affairs dell’Università SciencesPo -. Avrò ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ancora un cedimento alle avance arrivategli da più anime del Partito democratico, ma un’apertura forte:, già vicesegretario Dem dal 2009 al 2013 e presidente del Consiglio dal 2013 al 2014, ha rotto il silenzio su una possibile successione alladel partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. «Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde», ha scritto, la mattina del 10 marzo su Twitter. March 10, 2021 Il 14 marzo ci sarà l’assemblea nazionale dei Dem e in quell’occasione dovrà essere individuato il nuovo segretario che accompagni il partito fino al prossimo congresso. «Questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista – ha aggiunto l’ex premier, ora Dean della Paris School of International Affairs dell’Università SciencesPo -. Avrò ...

