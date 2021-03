Psg-Barcellona 1-1 | Messi incanta e poi tradisce | parigini ai quarti

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi termina 1-1 tra Psg e. Koeman tatticamente non sbaglia niente, ma gli attaccanti sprecano troppo Psg aidi finale,a casa. Al Parco dei Principi i blaugrana, pur giocando nettamente meglio dei, non vanno oltre l’1-1, e vengono eliminati dalla Champions. La squadra guidata da Koeman paga i troppi errori sottoporta, compreso un rigore sbagliato da. I francesi invece preferiscono un approccio più contenitivo e passano ai. La partita Pochettino schiera il classico 4-3-3 con Florenzi e Kurzawa a spingere sulle fasce, centrocampo con Paredes in veste di regista e Verratti e Gueye come mezzali. In avanti Mbappè a spaccare la difesa blaugrana con la sua velocità, Drazler e Icardi come unica punta. Koeman cambia ...