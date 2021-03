Piazza dei Consoli, rapina in banca: bloccato un uomo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – rapina in banca poco fa nella sede del Monte Paschi di Siena di Piazza dei Consoli, al Tuscolano di Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia che ha bloccato uno dei rapinatori armato di pistola ancora dentro la filiale. Un complice e’ invece riuscito a fuggire con un bottino di 4mila euro, presumibilmente sottratto a una cliente. Non ci sarebbero feriti. Indagini in corso. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma –inpoco fa nella sede del Monte Paschi di Siena didei, al Tuscolano di Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia che hauno deitori armato di pistola ancora dentro la filiale. Un complice e’ invece riuscito a fuggire con un bottino di 4mila euro, presumibilmente sottratto a una cliente. Non ci sarebbero feriti. Indagini in corso.

Ultime Notizie dalla rete : Piazza dei Meeting BCE, cosa aspettarsi dopo il sell - off dei mercati obbligazionari ... anche se è probabile che vengano discusse ulteriori misure per estendere il PEPP (il programma di acquisto per l'emergenza pandemica), oltre ad un taglio dei tassi ", ha commentato Annalisa Piazza , ...

Piazza Affari: in rally Tinexta Seduta decisamente positiva per la società che opera nell'industria dei servizi internet e software , che tratta in rialzo del 2,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tinexta ,...

Piazza dei Miracoli, monumenti e musei riapriranno il 10 aprile PisaToday I lavoratori del comparto aereo scendono in piazza: «Per molti di noi nessun ammortizzatore» Lunedì 15 marzo i lavoratori del trasporto aereo scendono in piazza. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-CIsl, UilTrasporti e Ugl-Ta... Scopri di più ...

Arrestato in centro per violenza sessuale Molestata in pieno giorno una giovane di 27 anni nella zona del Real Collegio davanti alle amiche e a due testimoni ...

