Ospedali al collasso, "stop ai ricoveri non-Covid": tragedia in Piemonte. Campania e Bari, situazione al limite (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le varianti mordono, la terza ondata del coronavirus picchia al massimo della sua potenza. Firenze, Bologna e l'intera Puglia sono a un passo dalla zona rossa, ma gran parte d'Italia rischia il lockdown. Il governo, nel frattempo, prende tempo a venerdì sulle nuove strette, sulle misure con cui modificare il dpcm del 6 marzo, in attesa del nuovo report settimanale sull'andamento del contagio. Nel frattempo, notizie drammatiche arrivano dal Piemonte. A causa dell'aggravarsi della pandemia e della necessità di ulteriori misure per garantire sufficienti posti letto a disposizione dei pazienti Covid, l'Unità di Crisi della regione ha disposto a tutte le aziende sanitarie di sospendere temporaneamente i ricoveri non-Covid, escluse le urgenze, i ricoveri oncologici e quelli in cosiddetta fascia "A", cioè ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le varianti mordono, la terza ondata del coronavirus picchia al massimo della sua potenza. Firenze, Bologna e l'intera Puglia sono a un passo dalla zona rossa, ma gran parte d'Italia rischia il lockdown. Il governo, nel frattempo, prende tempo a venerdì sulle nuove strette, sulle misure con cui modificare il dpcm del 6 marzo, in attesa del nuovo report settimanale sull'andamento del contagio. Nel frattempo, notizie drammatiche arrivano dal. A causa dell'aggravarsi della pandemia e della necessità di ulteriori misure per garantire sufficienti posti letto a disposizione dei pazienti, l'Unità di Crisi della regione ha disposto a tutte le aziende sanitarie di sospendere temporaneamente inon-, escluse le urgenze, ioncologici e quelli in cosiddetta fascia "A", cioè ...

