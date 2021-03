Montecorvino Pugliano | l’ex lottizzazione Franzese verso la riqualificazione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stata aperta questa mattina, mercoledì 10 marzo 2021, l’unica busta contente l’offerta economica per la vendita degli immobili che rientrano nelin località Bivio Pratole di. La somma a base d’asta degli alloggi era stata fissata a 474.400,00 euro. Ad aggiudicarsi (in via provvisoria) il complesso immobiliare di via Basilicata, che prevedeva solo offerte in aumento rispetto al valore posto alla base d’asta, la società DI.VI s.r.l. con sede aRovella che ha offerto 475.348,00. Una somma questa che consentirà al Comune didi proseguire l’opera di ripiano del dissesto finanziario ...

