Lockdown o misure più severe: tutto rinviato a venerdì, ecco le ipotesi in campo (Di mercoledì 10 marzo 2021) tutto rinviato a venerdì. Oggi pomeriggio il breve incontro andato in scena a Palazzo Chigi per pianificare un eventuale inasprimento delle misure di contenimento al Coronavirus non ha portato a decisioni definitive. Per questo, in attesa dei nuovi dati, si attenderà ancora qualche giorno prima di procedere con i provvedimenti, verosimilmente venerdì prossimo, quando sarà in agenda il prossimo Consiglio dei Ministri. Tra le ipotesi in campo ci sono, lo ricordiamo, il Lockdown nei weekend, la Pasqua da “blindare”, l’eliminazione della fascia gialla (o maggiori restrizioni) e il coprifuoco anticipato. Lockdown a Pasqua? Le ipotesi del governo. Varianti, zona gialla, vaccini Il governo, nelle scorse ore, ha già ammesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021). Oggi pomeriggio il breve incontro andato in scena a Palazzo Chigi per pianificare un eventuale inasprimento delledi contenimento al Coronavirus non ha portato a decisioni definitive. Per questo, in attesa dei nuovi dati, si attenderà ancora qualche giorno prima di procedere con i provvedimenti, verosimilmenteprossimo, quando sarà in agenda il prossimo Consiglio dei Ministri. Tra leinci sono, lo ricordiamo, ilnei weekend, la Pasqua da “blindare”, l’eliminazione della fascia gialla (o maggiori restrizioni) e il coprifuoco anticipato.a Pasqua? Ledel governo. Varianti, zona gialla, vaccini Il governo, nelle scorse ore, ha già ammesso ...

