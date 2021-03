Linus: 'CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio...' (Di mercoledì 10 marzo 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 marzo 2021 Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 marzo 2021

Advertising

sportli26181512 : Linus: 'CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio...': Linus: 'CR7? Abbiamo gioca… - BarcelonavsJuve : Linus: 'CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio...' Esto dicen en Italia de la Final - longoflavio : @radiodeejay Linus metti formazione Juventus che ha vinto champions nel 1996!! Non è servito CR7 per vincere !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Linus CR7 Linus: 'CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio...' Ne abbiamo parlato con Linus conduttore radiofonico e grande tifoso bianconero. Dalle responsabilità del flop ("La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica"), ai protagonisti che ...

Instagram, le 10 foto con più like nel 2020. Sul podio Cristiano Ronaldo Il post di CR7 conta quasi 20 milioni di like. Tra le donne a dominare la classifica Kylie Jenner e ... le 10 foto con più like nel 2020 Deejay chiama Italia , con Linus e Nicola Savino, vi aspetta da ...

Linus: "CR7? Abbiamo giocato in 10, non lo ricomprerei. Pirlo, se questo è l'inizio..." La Gazzetta dello Sport Ne abbiamo parlato conconduttore radiofonico e grande tifoso bianconero. Dalle responsabilità del flop ("La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica"), ai protagonisti che ...Il post diconta quasi 20 milioni di like. Tra le donne a dominare la classifica Kylie Jenner e ... le 10 foto con più like nel 2020 Deejay chiama Italia , cone Nicola Savino, vi aspetta da ...