Ladispoli | badante cerca di appiccare un incendio dopo il licenziamento

Advertising

canaledieci : Licenziato dall’anziana che accudiva tenta di incendiarle casa: arrestato badante - oslaz : Ladispoli, badante da fuoco all’abitazione della anziana datrice di lavoro dopo essere stato licenziato - periodicodaily : Ladispoli (Roma) – Arrestata badante che tenta di incendiare la casa dell’anziana che accudiva #Ladispoli #Roma - CasilinaNews : Ladispoli. Viene licenziato dalla donna che accudiva e tenta di dare fuoco alla casa: arrestato badante… - radioromait : Ladispoli, badante licenziato incendia casa dell’anziana che accudiva -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli badante

...per cui prestava servizio comee voleva vendicarsi, incendiandole la casa . Tutto è accaduto ieri pomeriggio in uno stabile di via Palermo, dove i carabinieri della stazione disono ...... dove i carabinieri della stazione disono dovuti intervenire, intorno alle 18:30, per la ... presso la quale lo stesso aveva prestato servizio per pochi giorni come. Vista la gravità ...Un uomo di 33 anni lavorava come badante presso un'anziana signora. Viene licenziato e per vendetta incendia la casa della donna.Momenti di paura a Ladispoli in provincia di Roma, dove un trentatreenne ha tentato di incendiare l’abitazione dell’anziana malata che ...