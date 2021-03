Juventus, Rubinho: “Ronaldo ieri non è sceso in campo, ha sbagliato tutto” (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex portiere della Juventus Rubinho ha parlato della cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League, nonostante la vittoria di ieri sul Porto che si è rivelata però inutile: "Per me è stata un'amarezza vedere Cristiano Ronaldo in campo così ieri, non ha fatto niente. Ha sbagliato tutto, anche le cose più banali, passaggi e appoggi errati. ieri non è proprio sceso in campo e non voglio sentire dire che la squadra non l'ha aiutato perché l'hanno cercato molto - afferma l'ex portiere ai microfoni di Tmw - . Chiunque si sarebbe aspettato di più da CR7, ieri ha fatto fatica anche a stare in campo e non ha contribuito per niente alla prova della ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex portiere dellaha parlato della cocente eliminazione delladalla Champions League, nonostante la vittoria disul Porto che si è rivelata però inutile: "Per me è stata un'amarezza vedere Cristianoincosì, non ha fatto niente. Ha, anche le cose più banali, passaggi e appoggi errati.non è proprioine non voglio sentire dire che la squadra non l'ha aiutato perché l'hanno cercato molto - afferma l'ex portiere ai microfoni di Tmw - . Chiunque si sarebbe aspettato di più da CR7,ha fatto fatica anche a stare ine non ha contribuito per niente alla prova della ...

