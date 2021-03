Istat: "In un anno arretrata la speranza di vita a causa di Covid" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Covid “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà parecchio tempo per essere pienamente recuperato”. Lo afferma il decimo Rapporto Bes dell’Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 la speranza di vita alla nascita era di 81,7 anni, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. “Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, annullati in un solo anno” ha detto il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo. Pesante anche il quadro che emerge sulle diseguaglianze nell’offerta formativa. “In Italia, nonostante i miglioramenti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il“ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni diattesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà parecchio tempo per essere pienamente recuperato”. Lo afferma il decimo Rapporto Bes dell’sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 ladialla nascita era di 81,7 anni, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. “Gli indicatori hregistrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, annullati in un solo” ha detto il presidente, Gian Carlo Blangiardo. Pesante anche il quadro che emerge sulle diseguaglianze nell’offerta formativa. “In Italia, nonostante i miglioramenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo dec… - istat_it : Stime preliminari povertà assoluta: nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del tot… - ilriformista : L'Istat certifica il disastro Italia, siamo al record da 15 anni nonostante gli annunci trionfali di @luigidimaio - lana_carlotta : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo decennio.… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo decennio.… -