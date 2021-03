Enel X | primo cantiere che sfrutta totalmente il Superbonus 110%

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Al via in zona Prati, esattamente in via Tacito, a Roma iltargatoX cheile il meccanismo dello sconto in fattura, misure che si traducono in una drastica riduzione e, in alcuni casi, nell’azzeramento delle spese di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica in capo al condominio. L’inizio dei lavori che interesseranno le facciate di un palazzo d’epoca di sei piani fuori terra e uno interrato è avvenuto alla presenza dell’onorevole Riccardo Fraccaro, del senatore Gianni Girotto, Presidente della Commissione Industria del Senato, dell’onorevole Martina Nardi, Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera, e di Francesco Venturini, amministratore delegato di ...