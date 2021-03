Così il vaccino AstraZeneca è finito nell’occhio del ciclone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Somministrazioni interrotte e poi riprese, rigorosi limiti di età oltre i quali non iniettare il siero, dosi non utilizzate, strani malori registrati un po’ in tutto il mondo, effetti collaterali improvvisi e presunte morti conseguenti alla sua inoculazione. L’AZD1222 è finito nell’occhio del ciclone e continua a far parlare di sé. Il vaccino realizzato dall’azienda InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 10 marzo 2021) Somministrazioni interrotte e poi riprese, rigorosi limiti di età oltre i quali non iniettare il siero, dosi non utilizzate, strani malori registrati un po’ in tutto il mondo, effetti collaterali improvvisi e presunte morti conseguenti alla sua inoculazione. L’AZD1222 èdele continua a far parlare di sé. Ilrealizzato dall’azienda InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Così vaccino Positivi anche se vaccinati, l'opinione dell'epidemiologo Massimo Ciccozzi E così potremmo anche avere dei dati aggiuntivi e molto importanti su questo virus e sul vaccino. Che il vaccino nella maggior parte dei casi, oltre il 90%, tolga i sintomi della malattia, lo abbiamo ...

Infarto dopo vaccino Covid/ Morto militare 43enne, inquirenti: 'Forse coincidenza' Un infarto dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino Covid : è morto così Stefano Paternò, militare di soli quarantatré anni, sottufficiale in servizio presso la base di Augusta, ma originario di Corleone, Comune ubicato nel Palermitano. La ...

