Centinaia di siti Down: Cosa sta succedendo? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Incendio in un datacenter dell’azienda di server Ovh: Centinaia di siti Down Verso le 3 del mattino, a Strasburgo, un incendio ha distrutto uno dei datacenter più grandi d’Europa, quello di proprietà dell’azienda francese Ov e Centinaia di siti sono andati Down. La società, che si occupa di server, ha comunicato che le fiamme hanno colpito tre dei quattro edifici di proprietà, ma fortunatamente non ci sono state vittime. «Abbiamo provveduto ad attivare il Disaster Recovery Plan», ha scritto su Twitter il fondatore Octave Klaba. Dopo circa quattro ore dal primo allarme, l’incendio è stato domato. Klaba ha sottolineato che tre palazzi non potranno tornare operativi in giornata. Tutti i server sono nell’edificio SBG3 sono ok. Spenti, ma non rovinati. Creeremo un piano ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 10 marzo 2021) Incendio in un datacenter dell’azienda di server Ovh:diVerso le 3 del mattino, a Strasburgo, un incendio ha distrutto uno dei datacenter più grandi d’Europa, quello di proprietà dell’azienda francese Ov edisono andati. La società, che si occupa di server, ha comunicato che le fiamme hanno colpito tre dei quattro edifici di proprietà, ma fortunatamente non ci sono state vittime. «Abbiamo provveduto ad attivare il Disaster Recovery Plan», ha scritto su Twitter il fondatore Octave Klaba. Dopo circa quattro ore dal primo allarme, l’incendio è stato domato. Klaba ha sottolineato che tre palazzi non potranno tornare operativi in giornata. Tutti i server sono nell’edificio SBG3 sono ok. Spenti, ma non rovinati. Creeremo un piano ...

Advertising

Anaa_Cob : RT @LaStampa: Francia, incendio in uno dei data center più grandi in Europa: centinaia di siti down - zazoomblog : Strasburgo incendio a società informatica Ovh: centinaia di siti offline - #Strasburgo #incendio #società - solops : Incendio devasta datacenter di Ovh a Strasburgo: migliaia di siti down in tutta Europa - news_mondo_h24 : Vasto incendio nel datacenter Ovh di Strasburgo: centinaia di siti offline o rallentati - ildododavide : Affidabile #OVH. -