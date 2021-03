Breton-Giorgetti, l’operazione vaccini passa dalla Salute all’Industria (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’asse Giorgetti-Breton non si allenta. E si fa, anzi, sempre più forte. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro per lo Sviluppo economico e il commissario Thierry Breton, a capo della task force europea sui vaccini, hanno avuto un ulteriore contatto per discutere ancora di strategia europea e produzione vaccinale anti-Covid. La telefonata, in cui Breton ha avuto modo di confermare l’impegno dell’Europa per garantire ai cittadini una massima e quanto più rapida copertura vaccinale, giunge in seguito all’appuntamento di giovedì scorso, quando i due si erano incontrati al Mise. Il ministro, dal canto suo, ha confermato la disponibilità delle aziende italiane a essere attivamente inserite nel ciclo di produzione dei vaccini già approvati dall’Ema e dall’Aifa. VERSO UNA STRATEGIA ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’assenon si allenta. E si fa, anzi, sempre più forte. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro per lo Sviluppo economico e il commissario Thierry, a capo della task force europea sui, hanno avuto un ulteriore contatto per discutere ancora di strategia europea e produzione vaccinale anti-Covid. La telefonata, in cuiha avuto modo di confermare l’impegno dell’Europa per garantire ai cittadini una massima e quanto più rapida copertura vaccinale, giunge in seguito all’appuntamento di giovedì scorso, quando i due si erano incontrati al Mise. Il ministro, dal canto suo, ha confermato la disponibilità delle aziende italiane a essere attivamente inserite nel ciclo di produzione deigià approvati dall’Ema e dall’Aifa. VERSO UNA STRATEGIA ...

