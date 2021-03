Bancarotta fraudolenta e fatture false, rinviati a giudizio i genitori di Matteo Renzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coniugi Renzi rinvio a giudizio per Bancarotta. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, arrestati due anni fa per Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false, andranno a processo. I genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi sono stati rinviati a giudizio per l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. L’inchiesta conta in totale 18 imputati. Ha patteggiato una pena a 6 mesi di reclusione l’imprenditore Mariano Massone, accusato di Bancarotta. >> PD, Stefano Bonaccini zittisce le Sardine, sul dopo Zingaretti: “Mi candido? Vedremo” Rinvio a giudizio per Tiziano ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coniugirinvio aper. Tizianoe Laura Bovoli, arrestati due anni fa pered emissione di, andranno a processo. Idel leader di Italia Vivasono statiper l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. L’inchiesta conta in totale 18 imputati. Ha patteggiato una pena a 6 mesi di reclusione l’imprenditore Mariano Massone, accusato di. >> PD, Stefano Bonaccini zittisce le Sardine, sul dopo Zingaretti: “Mi candido? Vedremo” Rinvio aper Tiziano ...

