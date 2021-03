Autismo? Non solo numeri, ma famiglie e operatori. Ido: “Ora informarli” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – L’autismo non può essere ridotto a numeri, perché dietro le incidenze non ci sono solo i bambini, ma anche le loro famiglie, gli operatori sociosanitari e quelli del mondo della scuola. E, mentre in Italia le statistiche variano ancora da 1 bambino su 150 a uno su 80 affetto da disturbi dello spettro autistico, l’Istituto di Ortofonologia (IdO) continua a impegnarsi affinché ognuno di questi possa essere precocemente intercettato e trattato grazie ad una società competente a farlo. Come? Puntando sulla formazione e l’informazione con il quarto corso gratuito online promosso insieme alla Fondazione MITE e con il patrocinio della Società italiana di pediatria su ‘Autismo, progetto riabilitativo Tartaruga-DERBBI’. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – L’autismo non può essere ridotto a numeri, perché dietro le incidenze non ci sono solo i bambini, ma anche le loro famiglie, gli operatori sociosanitari e quelli del mondo della scuola. E, mentre in Italia le statistiche variano ancora da 1 bambino su 150 a uno su 80 affetto da disturbi dello spettro autistico, l’Istituto di Ortofonologia (IdO) continua a impegnarsi affinché ognuno di questi possa essere precocemente intercettato e trattato grazie ad una società competente a farlo. Come? Puntando sulla formazione e l’informazione con il quarto corso gratuito online promosso insieme alla Fondazione MITE e con il patrocinio della Società italiana di pediatria su ‘Autismo, progetto riabilitativo Tartaruga-DERBBI’.

