Acea: nel 2020 907 mln di investimenti (+14,4%) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 Acea ha realizzato investimenti per 907 milioni di euro, crescita del 14,4% rispetto ai 792,8 milioni di euro dell'anno precedente. Lo rende noto Acea dopo che il Cda ha approvato i risultati del 2020. Gli investimenti, destinati per l'84% alle attività regolate, sono ripartiti come segue: Idrico 476 milioni di euro, infrastrutture energetiche 325,1 milioni di euro, commerciale e trading 44,1 milioni di euro, ambiente 23,6 milioni di Euro, altre aree di business e capogruppo 38,2 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Nelha realizzatoper 907 milioni di euro, crescita del 14,4% rispetto ai 792,8 milioni di euro dell'anno precedente. Lo rende notodopo che il Cda ha approvato i risultati del. Gli, destinati per l'84% alle attività regolate, sono ripartiti come segue: Idrico 476 milioni di euro, infrastrutture energetiche 325,1 milioni di euro, commerciale e trading 44,1 milioni di euro, ambiente 23,6 milioni di Euro, altre aree di business e capogruppo 38,2 milioni di euro.

