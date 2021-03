Weekend tutto chiuso e zone rosse locali Le proposte del Cts per ridurre i contagi

Advertising

ziotui : RT @giorgiogilestro: L'Italia sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell'economia ape… - folucar : RT @giorgiogilestro: L'Italia sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell'economia ape… - TommasoCarinci : RT @giorgiogilestro: L'Italia sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell'economia ape… - filippocioni : RT @giorgiogilestro: L'Italia sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell'economia ape… - Esaster2 : RT @giorgiogilestro: L'Italia sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell'economia ape… -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend tutto

Si parla, in particolare, di chiusure nei fine settimana inil Paese , ad eccezione delle zone bianche, e di regole più rigide non solo per le zone rosse, ma anche per quelle gialle e arancioni ...... lo dicono i fatti" Nonostante il peggioramento della situazione sanitaria suil territorio, ... con negozi e scuole chiuse nei. Speranza: "La seconda ondata non è mai finita e le varianti ...Sulla base delle indicazioni arrivate dal Comitato tecnico scientifico, il Governo potrebbe decidere di riproporre per i fine settimana lo stesso schema previsto durante le feste di Natale ...La strategia anti Covid passa dal rafforzamento delle misure per le zone gialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone; zone rosse locali con ...