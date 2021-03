Usa e Ue chiudono, sui vaccini la cooperazione è un miraggio (Di martedì 9 marzo 2021) Stati Uniti ed Europa “hanno concordato di lavorare insieme per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento industriale per la produzione di vaccini da entrambe le parti”. Questa la stringata nota uscita da un incontro di ieri fra l’Unione e Washington. Tradotto: tutto quello che verrà prodotto negli Usa, ha spiegato il responsabile della campagna a stelle e strisce Jeffrey Zients, rimarrà negli Usa. America First, da questo punto di vista senza troppe differenze col recente passato e senza che i due principali partner occidentali siano riusciti ad accordarsi su un programma minimo di collaborazione. Non solo fra di loro ma almeno a favore di Covax, la piattaforma dell’Onu per i paesi a medio-basso reddito che stenta a decollare. (foto: Getty Images)Nel frattempo l’Ue, messa di fronte al sostanziale fallimento di una catena di ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Stati Uniti ed Europa “hanno concordato di lavorare insieme per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento industriale per la produzione dida entrambe le parti”. Questa la stringata nota uscita da un incontro di ieri fra l’Unione e Washington. Tradotto: tutto quello che verrà prodotto negli Usa, ha spiegato il responsabile della campagna a stelle e strisce Jeffrey Zients, rimarrà negli Usa. America First, da questo punto di vista senza troppe differenze col recente passato e senza che i due principali partner occidentali siano riusciti ad accordarsi su un programma minimo di collaborazione. Non solo fra di loro ma almeno a favore di Covax, la piattaforma dell’Onu per i paesi a medio-basso reddito che stenta a decollare. (foto: Getty Images)Nel frattempo l’Ue, messa di fronte al sostanziale fallimento di una catena di ...

