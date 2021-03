Uomini e Donne, Andrea Dal Corso prende un’importante decisione sulla sua storia con Teresa Langella (Di martedì 9 marzo 2021) La distanza tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne Andrea Dal Corso e Teresa Langella è stata motivo di sofferenza per entrambi. I due, infatti, avevano iniziato una convivenza a Milano, presto interrotta perché l’ex tronista ha dovuto trasferirsi a Roma per motivi professionali, avendo iniziato a lavorare in radio. Da allora i due hanno cercato di vivere la loro relazione a distanza e il non vederli più insieme sui social aveva portato il web a pensare che la loro storia stesse vivendo un momento di crisi. Era stato poi il veronese a smentire queste voci, mentre al magazine di Uomini e Donne i due avevano anticipato di volersi avvicinare per poter vivere pienamente il loro amore. Quel momento, a quanto pare, sembra proprio essere ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021) La distanza tra i due ex protagonisti diDalè stata motivo di sofferenza per entrambi. I due, infatti, avevano iniziato una convivenza a Milano, presto interrotta perché l’ex tronista ha dovuto trasferirsi a Roma per motivi professionali, avendo iniziato a lavorare in radio. Da allora i due hanno cercato di vivere la loro relazione a distanza e il non vederli più insieme sui social aveva portato il web a pensare che la lorostesse vivendo un momento di crisi. Era stato poi il veronese a smentire queste voci, mentre al magazine dii due avevano anticipato di volersi avvicinare per poter vivere pienamente il loro amore. Quel momento, a quanto pare, sembra proprio essere ...

