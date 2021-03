Tirreno-Adriatico 2021 in tv: programma, orari e dove vederla (Di martedì 9 marzo 2021) Prenderà il via domani 10 marzo, per concludersi martedì 16 marzo, la 56ma edizione della Tirreno-Adriatico. La Corsa dei due mari partirà da Lido di Camaiore per arrivare, come di consueto, a San Benedetto del Tronto. Saranno cinque le regioni attraversate dalla gara: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche, coprendo un percorso complessivo di 1109,1 chilometri. La Tirreno-Adriatico 2021 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle ore 13.15 e a seguire su Rai Due a partire dalle ore 15.15, e su Eurosport 2 dalle 13.30. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN e NOW TV. Infine, OA Sport vi proporrà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale di tutte le tappe. Di seguito ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Prenderà il via domani 10 marzo, per concludersi martedì 16 marzo, la 56ma edizione della. La Corsa dei due mari partirà da Lido di Camaiore per arrivare, come di consueto, a San Benedetto del Tronto. Saranno cinque le regioni attraversate dalla gara: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche, coprendo un percorso complessivo di 1109,1 chilometri. Lasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle ore 13.15 e a seguire su Rai Due a partire dalle ore 15.15, e su Eurosport 2 dalle 13.30. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN e NOW TV. Infine, OA Sport vi proporrà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale di tutte le tappe. Di seguito ...

Advertising

liveeventnNews6 : ?? “LIVESTREAM ~ UCI Tirreno Adriatico 2021, LIVE” - RaiSport : ????? Domani al via la Tirreno-Adriatico 2021 Segui la prima tappa in diretta: ? dalle 13.15 su #Raisport+HD ??… - il_pita : @GiacomoMessina Domani inizia la tirreno-adriatico. Così, per dire... - Balette51k : RT @TirrenAdriatico: ??Solo 1 settimana alla partenza della 56° edizione della Tirreno-Adriatico @eolo_it! ??Siete pronti? | ??Just 1 week to… - reteabruzzocom : TIRRENO ADRIATICO, LA SALITA DI PRATI DI TIVO AI RAGGI X -