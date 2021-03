Tabellone Atp Marsiglia 2021: Medvedev numero 1, presenti Sinner e Travaglia (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Marsiglia 2021, evento in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Gli azzurri Jannik Sinner e Stefano Travaglia parteciperanno al torneo, rispettivamente opposti a Gregoire Barrere e Mackenzie McDonald al primo turno. Da evidenziare la presenza di Daniil Medvedev, prima testa di serie del torneo e beneficiario di un bye al primo turno. Di seguito tutti gli accoppiamenti del Tabellone principale del torneo francese. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 Marsiglia 2021 (1) Medvedev bye Hanfmann vs Gerasimov Gaston b. Novak 3-6 6-4 6-1Sinner b. Barrere 7-6(3) 6-7(5) 7-5 (3) Khachanov bye McDonald b. Travaglia 7-6(2) 7-6(1) (Q) Ebden b. ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Gli azzurri Jannike Stefanoparteciperanno al torneo, rispettivamente opposti a Gregoire Barrere e Mackenzie McDonald al primo turno. Da evidenziare la presenza di Daniil, prima testa di serie del torneo e beneficiario di un bye al primo turno. Di seguito tutti gli accoppiamenti delprincipale del torneo francese.PRINCIPALE ATP 250(1)bye Hanfmann vs Gerasimov Gaston b. Novak 3-6 6-4 6-1b. Barrere 7-6(3) 6-7(5) 7-5 (3) Khachanov bye McDonald b.7-6(2) 7-6(1) (Q) Ebden b. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp Tennis: Atp Marsiglia; Sinner soffre ma vince all'esordio Esordio molto sofferto, ma vincente, per Jannik Sinner nell'"Open 13 Provence", torneo ATP 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia. Il 19enne di Sesto ...e in tabellone ...

Chile Open, sorteggiato il tabellone: il sanremese Gianluca Mager affronta Federico Coria Sanremo. E' stato sorteggiato il tabellone del torneo Atp 250 di Santiago del Cile . Il primo avversario di Gianluca Mager sarà Federico Coria. Il tennista di Sanremo scenderà in campo per affrontare l'argentino nel primo turno del ...

Tabellone ATP Doha: Federer torna in campo TennisItaliano.it Fabbiano, Trevisan ko Rubley re di Rotterdam Andrey Rublev conquista il torneo Rotterdam: battuto in finale l’ungherese Fucsovics. Thomas Fabbiano è stato eliminato nel Qatar Open. Nel tabellone principale c’è Lorenzo Sonego: il 25enne torinese, ...

Sinner e Travaglia all’Open Provence Jannik Sinner e Stefano Travaglia sono i due tennisti azzurri al via nel tabellone principale dell’Open 13 Provence sul veloce indoor di Marsiglia. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.34 del ranking e quin ...

