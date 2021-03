Scuole chiuse in Toscana, i lavoratori della sanità in rivolta: «Ci chiamano eroi e poi ci tolgono i diritti» (Di martedì 9 marzo 2021) Nella nostra regione gli unici ad aver diritto a stare in classe sono circa 12 milastudenti con disabilità certificate Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 9 marzo 2021) Nella nostra regione gli unici ad aver diritto a stare in classe sono circa 12 milastudenti con disabilità certificate

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - razorblack66 : RT @liliaragnar: Come da copione fare il vaccino ?? è fondamentale per loro!! - MuseBASILICATA : @2Lucano Cari saluti a Gerardina e Katia dalle Muse È vero siam tornati, ma ora le scuole sono chiuse! Ci resta per… -