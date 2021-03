Sampdoria, Damsgaard candidato a talento danese dell’anno – FOTO (Di martedì 9 marzo 2021) Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, tra i quattro candidati a talento dell’anno in Danimarca – FOTO Continua a crescere il rendimento di Mikkel Damsgaard dal suo arrivo in Italia. Il gioiellino della Sampdoria, grazie alle sue prestazioni, non è di certo passato inosservato in patria. La nazionale della Danimarca ha infatti stilato una lista di candidati a talento dell’anno, tra i quali rientra anche il classe 2000: insieme a lui, si contendono il premio anche Jonas Wind, Jesper Lindstrøm e Oliver Christensen. De fire nominerede til prisen som Årets Mandlige Talent i Danmark ? Mikkel Damsgaard, @Sampdoria en Jonas Wind, @FCKobenhavn Jesper Lindstrøm, @BrondbyIF Oliver Christensen, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Mikkel, centrocampista della, tra i quattro candidati ain Danimarca –Continua a crescere il rendimento di Mikkeldal suo arrivo in Italia. Il gioiellino della, grazie alle sue prestazioni, non è di certo passato inosservato in patria. La nazionale della Danimarca ha infatti stilato una lista di candidati a, tra i quali rientra anche il classe 2000: insieme a lui, si contendono il premio anche Jonas Wind, Jesper Lindstrøm e Oliver Christensen. De fire nominerede til prisen som Årets Mandlige Talent i Danmark ? Mikkel, @en Jonas Wind, @FCKobenhavn Jesper Lindstrøm, @BrondbyIF Oliver Christensen, ...

Advertising

CalcioNews20192 : Sampdoria, Damsgaard altro colpo blucerchiato - clubdoria46 : #Sampdoria, #Damsgaard da sogno: tra i migliori 2000 in #SerieA. I numeri #samp - Daniele20052013 : Sampdoria, Damsgaard fa sognare: triplicato il suo valore - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONI 88' – Ultime carte per #Ranieri: #Damsgaard e #Yoshida in campo. Escono #Candreva e #Quagliarella… - lubacicce : RT @MontaldoLorenzo: Andrà come andrà, ma x una volta #ranieri non ha fatto lo strano ad ogni costo e ha messo + o - la formazione tipo (#… -