Sampaoli si presenta al Marsiglia: “E’ una sfida, spero di essere all’altezza” (Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovo allenatore dell’Olimpique Marsiglia, Jorge Sampaoli, si è presentato alla stampa. Queste le sue parole: “spero di essere all’altezza di questo grande club. E’ un club prestigioso, che ha scritto pagine importanti di storia. Ho scelto il Marsiglia per la cultura della città e delle persona. I tifosi si identificano nel club, ho provato grande gioia quando sono stato invitato a far parte di questa squadra. Ho detto subito sì, l’idea mi ha sedotto ed ho ascoltato il mio istinto. Per me è una sfida, non un rischio. Il mio apprendimento della lingua non è un ostacolo a breve termine, l’importante è parlare tutti la stessa lingua: quella del calcio”. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovo allenatore dell’Olimpique, Jorge, si èto alla stampa. Queste le sue parole: “didi questo grande club. E’ un club prestigioso, che ha scritto pagine importanti di storia. Ho scelto ilper la cultura della città e delle persona. I tifosi si identificano nel club, ho provato grande gioia quando sono stato invitato a far parte di questa squadra. Ho detto subito sì, l’idea mi ha sedotto ed ho ascoltato il mio istinto. Per me è una, non un rischio. Il mio apprendimento della lingua non è un ostacolo a breve termine, l’importante è parlare tutti la stessa lingua: quella del calcio”. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Sampaoli si presenta a #Marsiglia: 'La lingua non è un problema: parleremo calcio' - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Sampaoli si presenta a #Marsiglia: 'La lingua non è un problema: parleremo calcio' - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #Sampaoli si presenta a #Marsiglia: 'La lingua non è un problema: parleremo calcio' - cortomuso : RT @DiMarzio: #Sampaoli si presenta a #Marsiglia: 'La lingua non è un problema: parleremo calcio' - AnthoTmt : RT @DiMarzio: #Sampaoli si presenta a #Marsiglia: 'La lingua non è un problema: parleremo calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampaoli presenta Coppa di Francia: Sampaoli, esorido shock: Marsiglia out con una squadra di 4serie Figuraccia soprattutto per Jorge Sampaoli da poche ore nuovo tecnico dell OM al quale non è bastato ... dedica con cuore all ex De Laurentiis 14/02/2021 A 15:55 Ligue 1 Milik si presenta all OM: 'A ...

Coppa di Francia: Sampaoli, esorido shock: Marsiglia out con una squadra di 4serie Figuraccia soprattutto per Jorge Sampaoli da poche ore nuovo tecnico dell OM al quale non è bastato ... dedica con cuore all ex De Laurentiis 14/02/2021 A 15:55 Ligue 1 Milik si presenta all OM: 'A ...

Olympique Marsiglia, Sampaoli si presenta: "Sedotto dalla citta e dal club, ho detto subito sì" TUTTO mercato WEB Giovanni Sampaolo dà voce alle giovani penne austriache «La letteratura austriaca contemporanea è una delle più varie, autonome e ambiziose a livello europeo» – scrive Hermann Korte introducendo nel 2016 una antologia di testi austriaci del secondo Novecen ...

Maxi murale per Valerio Verbano: 41 anni dopo il Tufello non dimentica Il giovane militante di Autonomia Operaia venne freddato con un colpo di arma da fuoco, aveva 19 anni. Nonostante le lunghe e ripetute indagini e la rivendicazione dai parte del movimento fascista dei ...

Figuraccia soprattutto per Jorgeda poche ore nuovo tecnico dell OM al quale non è bastato ... dedica con cuore all ex De Laurentiis 14/02/2021 A 15:55 Ligue 1 Milik siall OM: 'A ...Figuraccia soprattutto per Jorgeda poche ore nuovo tecnico dell OM al quale non è bastato ... dedica con cuore all ex De Laurentiis 14/02/2021 A 15:55 Ligue 1 Milik siall OM: 'A ...«La letteratura austriaca contemporanea è una delle più varie, autonome e ambiziose a livello europeo» – scrive Hermann Korte introducendo nel 2016 una antologia di testi austriaci del secondo Novecen ...Il giovane militante di Autonomia Operaia venne freddato con un colpo di arma da fuoco, aveva 19 anni. Nonostante le lunghe e ripetute indagini e la rivendicazione dai parte del movimento fascista dei ...