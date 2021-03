Preselettiva Concorso Arpal Puglia: sul sito le date per profili a tempo determinato (Di martedì 9 marzo 2021) Pubblicate le date e la sede delle prove del Concorso Arpal Puglia per i profili a tempo determinato. Si terranno al PalaFlorio di Bari in 3 diversi scaglioni: dal 29/03 per 53 Specialisti in sostegno all’inclusione attiva (le convocazioni); dal 7/04 per 88 specialisti in mercato e servizi per il lavoro (le convocazioni); dal 16/04 per 40 Istruttori del mercato del lavoro (le convocazioni). Atteso il nuovo diario anche per i profili a tempo indeterminato. Nei prossimi paragrafi vediamo come è strutturata la preselezione. Cosa sapere e profili del Concorso Arpal Puglia Concorso Arpal Puglia: ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 marzo 2021) Pubblicate lee la sede delle prove delper i. Si terranno al PalaFlorio di Bari in 3 diversi scaglioni: dal 29/03 per 53 Specialisti in sostegno all’inclusione attiva (le convocazioni); dal 7/04 per 88 specialisti in mercato e servizi per il lavoro (le convocazioni); dal 16/04 per 40 Istruttori del mercato del lavoro (le convocazioni). Atteso il nuovo diario anche per iin. Nei prossimi paragrafi vediamo come è strutturata la preselezione. Cosa sapere edel: ...

