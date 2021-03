Paolo Bonolis | ' Freddie Mercury mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me e mi chiese l' indirizzo'

Advertising

DanielPasinato : RT @90ordnasselA: Paolo Bonolis la mette a giro all’angolino. ?? - lahsen_mouzouni : RT @90ordnasselA: Paolo Bonolis la mette a giro all’angolino. ?? - valenti04878308 : RT @90ordnasselA: Paolo Bonolis la mette a giro all’angolino. ?? - ROLANDODELMELA : RT @MarcoReNer_azz: Bonolis: “gli juventini si incavolano x quello che dico mentre io mi arrabbio x quello che hanno fatto”. Monumento a Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

, tornato alla guida di 'Avanti un altro!' su Canale 5, si è raccontato al Messaggero tramite un'intervista in cui ha parlato di diversi temi: dal ritorno in tv alla sua carriera, dal ...In seguito la bella Hoara ha partecipato a varie trasmissioni ed al fianco di già ben affermati conduttori e grandi conduttrici, comee Milly Carlucci . Poi il suo interesse per la ...Paolo Bonolis, tornato alla guida di "Avanti un altro!" su Canale 5, si è raccontato al Messaggero tramite un'intervista in cui ha parlato di diversi temi: dal ritorno in tv alla sua carriera, dal pup ...Intervistato dal Messaggero, Paolo Bonolis, tornato in tv con una nuova stagione di Avanti un altro, ha anche raccontato di quando Freddie Mercury ci provò con lui a Londra: “Mi fece capire che voleva ...