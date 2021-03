Non è (ancora) un paese per videogiocatrici (Di martedì 9 marzo 2021) È estremamente difficile raccontare la situazione che le donne sono costrette a vivere nel sottobosco dei videogiochi. È difficile perché chiunque non abbia subito determinati trattamenti tende a minimizzare il problema, addirittura a vederlo come una semplice provocazione, talvolta a pensare che si tratti del comportamento di poche mele marce isolate dalla maggioranza della comunità, come nel caso del sottoscritto, dato che non sono certo un esperto della tematica e anzi farò numerosi scivoloni terminologici ed errori tipici di una forma mentis dalla quale è complicato liberarsi interamente. È difficile perché neppure un termine come "discriminazione" è adatto a descrivere il fenomeno in modo efficace. Perché si tratta semplicemente di donne che lavorano nel settore dei videogiochi o che decidono di trascorrervi il proprio tempo libero, e che unicamente in quanto donne devono fare i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) È estremamente difficile raccontare la situazione che le donne sono costrette a vivere nel sottobosco dei videogiochi. È difficile perché chiunque non abbia subito determinati trattamenti tende a minimizzare il problema, addirittura a vederlo come una semplice provocazione, talvolta a pensare che si tratti del comportamento di poche mele marce isolate dalla maggioranza della comunità, come nel caso del sottoscritto, dato che non sono certo un esperto della tematica e anzi farò numerosi scivoloni terminologici ed errori tipici di una forma mentis dalla quale è complicato liberarsi interamente. È difficile perché neppure un termine come "discriminazione" è adatto a descrivere il fenomeno in modo efficace. Perché si tratta semplicemente di donne che lavorano nel settore dei videogiochi o che decidono di trascorrervi il proprio tempo libero, e che unicamente in quanto donne devono fare i ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi #8marzo è la #giornatainternazionaledelladonna, occasione per ricordare che le sfide non sono ancora finite: l… - Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - chetempochefa : 'Orietta, loro hanno fatto 1 Sanremo e l'hanno vinto!' 'Io ne ho fatti 12 e non ne ho vinto nessuno...ma sono ancor… - gVallortigara : RT @francelupi: @alibionlineit @gVallortigara @adelphiedizioni @michelelupo1 La pagina sul solletico mi ha proprio entusiasmata! Ma quante… - ManginiE : RT @AffInt: ????Vladimir Putin non si è ancora vaccinato e anzi critica i leader mondiali che lo fanno in favore di camera, ma intanto prova… -