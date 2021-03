L’intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey: la regina Elisabetta studia la risposta (Di martedì 9 marzo 2021) X A corte hanno pochi dubbi sulla gravità delle ripercussioni delL’intervista di Meghan Markle a Oprah Winfrey (in onda stasera su TV8 alle 21.30): una crisi così forse non si viveva a corte dal 1936, epoca dell’abdicazione di Edoardo VIII. E forse per la prima volta nel suo lunghissimo regno, la regina Elisabetta tentenna sul da farsi, chiusa nel castello di Windsor con i suoi collaboratori, tutti indecisi sulle prossime mosse. Un comunicato ufficiale è già pronto, ma la sovrana si rifiuta di firmarlo. Leggi anche › Meghan Markle a Oprah: «Ero pronta a togliermi la vita, ma a corte nessuno mi ha voluto aiutare» ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021) X A corte hanno pochi dubbi sulla gravità delle ripercussioni deldi(in onda stasera su TV8 alle 21.30): una crisi così forse non si viveva a corte dal 1936, epoca dell’abdicazione di Edoardo VIII. E forse per la prima volta nel suo lunghissimo regno, latentenna sul da farsi, chiusa nel castello di Windsor con i suoi collaboratori, tutti indecisi sulle prossime mosse. Un comunicato ufficiale è già pronto, ma la sovrana si rifiuta di firmarlo. Leggi anche ›: «Ero pronta a togliermi la vita, ma a corte nessuno mi ha voluto aiutare» ...

Advertising

VanityFairIt : L'intervista bomba, che taglia i ponti con la Casa Reale, è andata in onda. Eccola, punto per punto - TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - TV8it : Domani sera Harry e Meghan si raccontano a Oprah Winfrey in un’intervista che TV8 ha in esclusiva per l’Italia. Vi… - artemical : Non potete capire quanto sono elettrizzata per l’intervista di harry e meghan - iliveforitt : stasera mi vedo tutta l'intervista di meghan e harry così da far aumentare il mio odio verso la regina -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista Meghan Dopo l’intervista di Harry e Meghan, Londra sotto choc: «Togliete loro i titoli reali». Ma negli Usa li... Corriere della Sera