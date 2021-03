Gaia Gozzi | coccole e tenerezze con il suo fidanzato | il VIDEO

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 9 marzo 2021)è stata la vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi l’anno scorso e da allora sta scalando la vetta del successo. Nota per essere riservata sulla vita privata, di recente ha fatto un’eccezione con la condivisione di uncon il– Solonotizie24con ilsul web, prima di diventare un’allieva della scuola di Maria De Filippi, ha partecipato a un’edizione di X-Factor. In questo modo gli italiani hanno già avuto modo di ascoltare la sua strepitosa voce. Purtroppo a causa della pandemia non è partita per una tour nel territorio italiano per esibirsi. Tuttavia può contare anche a distanza sul sostegno di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. ...