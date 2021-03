Franco Acosta, calciatore morto a 25 anni: aveva giocato nel Villarreal (Di martedì 9 marzo 2021) Si chiamava Franco Acosta ed era un giocatore professionista con dei trascorsi in Spagna. Villarreal e Racing Santander figurano tra le sue squadre. Franco Acosta, ex calciatore del Villarreal, è stato trovato morto dopo la sua scomparsa avvenuta da qualche giorno. Lui aveva 25 anni ed aveva militato nella compagine spagnola del Villarreal, squadra molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) Si chiamavaed era unre professionista con dei trascorsi in Spagna.e Racing Santander figurano tra le sue squadre., exdel, è stato trovatodopo la sua scomparsa avvenuta da qualche giorno. Lui25edmilitato nella compagine spagnola del, squadra molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

