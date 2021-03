Francesca Laura Morvillo, l’impegno in magistratura e l’amore per Giovanni (Di martedì 9 marzo 2021) Giovanni amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Francesca. Poche parole, ma intense, vere e autentiche come l’amore che caratterizzava il legame tra Francesca Morvillo e suo marito Giovanni, scritte in quel bigliettino ritrovato anni dopo, mai letto ad alta voce. Perché quel maledetto giorno, nella strage di Capaci, non fu messa la parola fine solo ai singoli individui, ma anche all’amore. Lei, che è spesso ricordata come la moglie di Giovanni Falcone, è stata una donna fortissima, una combattente e un magistrato, esattamente come suo marito. Ed è con lui che ha condiviso gli ideali, la vita e lo stesso tragico destino quel 23 maggio del 1992, dove ha perso la vita ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021)amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore.. Poche parole, ma intense, vere e autentiche comeche caratterizzava il legame trae suo marito, scritte in quel bigliettino ritrovato anni dopo, mai letto ad alta voce. Perché quel maledetto giorno, nella strage di Capaci, non fu messa la parola fine solo ai singoli individui, ma anche al. Lei, che è spesso ricordata come la moglie diFalcone, è stata una donna fortissima, una combattente e un magistrato, esattamente come suo marito. Ed è con lui che ha condiviso gli ideali, la vita e lo stesso tragico destino quel 23 maggio del 1992, dove ha perso la vita ...

