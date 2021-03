"Edith non esiste più". Uccide la figlia di 2 anni dopo la lite con il marito (Di martedì 9 marzo 2021) Cristina Bassi La piccola soffocata, poi la donna chiama l'ex compagno e tenta il suicidio: ricoverata «Nostra figlia non esiste più»: una confessione oppure una disperata richiesta di aiuto, prima di tagliarsi con un coltello e perdere i sensi. Patrizia Coluzzi, 41 anni, ha pronunciato questa frase al telefono con il marito da cui si sta separando. E si riferiva alla figlia di due anni, trovata morta accanto a lei dai carabinieri che sono intervenuti dopo l'allarme dato dall'uomo. La 41enne, finita in ospedale, non è stata formalmente fermata per omicidio. Anche se la prima ipotesi degli investigatori è che sia stata lei a Uccidere la bimba, forse soffocandola. Poco dopo l'una della notte tra domenica e lunedì i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Cristina Bassi La piccola soffocata, poi la donna chiama l'ex compagno e tenta il suicidio: ricoverata «Nostranonpiù»: una confessione oppure una disperata richiesta di aiuto, prima di tagliarsi con un coltello e perdere i sensi. Patrizia Coluzzi, 41, ha pronunciato questa frase al telefono con ilda cui si sta separando. E si riferiva alladi due, trovata morta accanto a lei dai carabinieri che sono intervenutil'allarme dato dall'uomo. La 41enne, finita in ospedale, non è stata formalmente fermata per omicidio. Anche se la prima ipotesi degli investigatori è che sia stata lei are la bimba, forse soffocandola. Pocol'una della notte tra domenica e lunedì i ...

