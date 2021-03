Covid, in Campania tasso di positività all’11,48% e 45 vittime: i dati del giorno (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 2709 le nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 23mila tamponi. Il tasso di positività scende, dunque, all’11,48 dopo che ieri aveva superato la soglia del 14%. Una variazione significativa ma non sorprendente considerato che il lunedì il numero dei tamponi scende sensibilmente (ieri poco più di 11mila). Ancora alto, purtroppo, il conto delle vittime, ben 45 con 36 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.709 (di cui 449 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.735 Sintomatici: 525 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 2709 le nuovealriscontrate innelle ultime 24 ore a fronte di oltre 23mila tamponi. Ildiscende, dunque,,48 dopo che ieri aveva superato la soglia del 14%. Una variazione significativa ma non sorprendente considerato che il lunedì il numero dei tamponi scende sensibilmente (ieri poco più di 11mila). Ancora alto, purtroppo, il conto delle, ben 45 con 36 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi: Positivi del: 2.709 (di cui 449 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.735 Sintomatici: 525 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone ...

