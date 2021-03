Calciomercato Lazio | ecco il prossimo obiettivo di Tare

(Di martedì 9 marzo 2021) Mercato: l’diè quello di svecchiare la difesa. Solo due giocatori sono certi della permanenza Al termine della stagione, laattuerà il rinnovamento della rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, solo Luiz Felipe ed Acerbi sono certi della permanenza in biancoceleste. Radu andrà in scadenza a giugno e andranno valutate le sue condizioni fisiche. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Hoedt, Musacchio e Patric non dovrebbero essere confermati.punterà su due centrali giovani e affidabili: il primo nome in lista è quello di Dimitrij Kamenovic, promettente centrale serbo del ?ukari?ki. Leggi su Calcionews24.com

Mercato: l'obiettivo di Tare è quello di svecchiare la difesa. Solo due giocatori sono certi della permanenza.