Benno Neumair, la sorella Madè: "Non credo al pentimento. Ho capito subito che aveva ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà" (Di martedì 9 marzo 2021) Madè Neumair non crede al fratello Benno. Fin dal giorno successivo alla scomparsa dei suoi genitori aveva capito che ad uccidere papà Peter e mamma Laura era stato proprio lui, il trentenne muscoloso che faceva il supplente in una scuola media di Bolzano. Adesso che Benno ha confessato, Madè, che ha 26 anni e fa il medico a Monaco di Baviera, non crede alle spiegazioni e alla ricostruzione sommaria fornita dal fratello su quello che è accaduto nella loro casa in via Castel Roncolo 22, in una zona residenziale della città. Lascia capire che non si è trattato di un delitto d'impeto neppure nel caso del padre, 63 anni, il primo ad essere stato strangolato da Benno con una corda da arrampicata. Tanto meno nel caso di ...

