Vaccino: via libera da ministero ad AstraZeneca per over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) Immunizzati però solo quelli che rientrano nelle categorie dei servizi essenziali "E' un'importante accelerazione delle vaccinazioni, un passo avanti per procedere con l'immunizzazione delle persone over 65 comprese fra le categorie dei servizi essenziali. Stiamo lavorando per poter aprire a breve le prenotazioni a loro dedicate". E' il commento del vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi, al via libera ministeriale all'inoculazione del Vaccino AstraZeneca agli over 65 "ma solo quelli previsti nelle categorie essenziali – ha chiarito l'esponente della Giunta Fedriga – perché al momento la disponibilità di vaccini non consente di programmare le immunizzazioni al di fuori delle categorie relative al personale scolastico e universitario docente e non ...

