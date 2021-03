Ultime Notizie Roma del 08-03-2021 ore 19:10 (Di lunedì 8 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno un altro aspetta e all’orizzonte si discute sull’opportunità di rafforzare ancora le misure di contenimento su scala Nazionale questa pochi giorni dall’entrata in vigore il 6 marzo del nuovo dpcm firmato dal premier Mario Draghi tra Palazzo Chigi il Ministero della Salute la preoccupazione è sempre alta il governo aspetta i numeri aggiornati che arriveranno tra domani e mercoledì ho di nuovo vertice possibile altre regioni potrebbe finire in zona rossa dall’ipotesi anche un lockdown una chiusura generale Nel weekend coprifuoco anticipato alle 19 e via Libera del Ministero della Salute l’utilizzo del vaccino di astrazeneca anche nei soggetti over 65 anni esclusi quelli estremamente vulnerabili per particolari patologie o prevede una circolare appena firmato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno un altro aspetta e all’orizzonte si discute sull’opportunità di rafforzare ancora le misure di contenimento su scala Nazionale questa pochi giorni dall’entrata in vigore il 6 marzo del nuovo dpcm firmato dal premier Mario Draghi tra Palazzo Chigi il Ministero della Salute la preoccupazione è sempre alta il governo aspetta i numeri aggiornati che arriveranno tra domani e mercoledì ho di nuovo vertice possibile altre regioni potrebbe finire in zona rossa dall’ipotesi anche un lockdown una chiusura generale Nel weekend coprifuoco anticipato alle 19 e via Libera del Ministero della Salute l’utilizzo del vaccino di astrazeneca anche nei soggetti over 65 anni esclusi quelli estremamente vulnerabili per particolari patologie o prevede una circolare appena firmato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: l'Italia supera i 100mila morti, 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i nuovi casi. Eseguiti 18… - Agenzia_Ansa : Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'em… - Corriere : La Nuova Zelanda userà solo il vaccino Pfizer - tommasosauro : RT @fanpage: Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia - ivanacristofane : RT @Signorasinasce: Riassunto delle due ultime notizie lette: #nigeriano scaraventa in terra una ragazza per rubare il cellulare e #african… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: Italia supera i 100mila morti Sono 13.902 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.081.368. Ieri i contagi sono ...

Dalle ultime su Inter - Atalanta all'infortunio di Ghoulam. Ascolta le news Dalle ultime su Inter - Atalanta all'infortunio di Ghoulam che si è rotto di nuovo il crociato del ... Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid, l'Italia supera la soglia dei 100mila morti Con i 318 decessi registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino del ministero della Salute, il bilancio delle vittime ha toccale le 100.103 ...

Covid: morto neonato di 37 giorni. Il caso scuote la Grecia In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato venuto alla luce 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha ...

Sono 13.902 i test positivi al coronavirus nelle24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.081.368. Ieri i contagi sono ...Dallesu Inter - Atalanta all'infortunio di Ghoulam che si è rotto di nuovo il crociato del ... Ascolta (cliccando qui sopra) lesportive più importanti della giornata. E non perdere la ...Con i 318 decessi registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino del ministero della Salute, il bilancio delle vittime ha toccale le 100.103 ...In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato venuto alla luce 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha ...