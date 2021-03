Uefa | sospeso fino al 30 giugno il quarto uomo di PSG-Basaksehir

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’arbitro rumeno Sebastian Constantin Coltescu, sotto accusa per razzismo durante la partita di Champions League Psg-dell’8 dicembre scorso, gara che fu sospesa e portata a termine il giorno successivo, è statoalla fine della stagione 2020/2021 (30). Lo ha annunciato lain un comunicato, a seguito di un’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare. Questo il comunicato ufficiale: “A seguito di un’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare– si legge in una nota dell’– in merito agli eventi che hanno portato all’abbandono della partita diChampions League 2020/21 tra Paris Saint-Germain e ?stanbulFK l’8 dicembre 2020 e il successivo procedimento contro ...

L'arbitro rumeno Constantin Coltescu è statodall'fino al termine della stagione dopo i fatti dello scorso 8 dicembre in Paris Saint - Germain - Basaksehir. La partita fu sospesa - e ripresa il giorno successivo - per una frase ...Commenta per primo, ma non per razzismo. Tramite una nota ufficiale, l'ha annunciato di aver fermato fino al termine della stagione in corso l'arbitro Sebastian Coltescu , quarto uomo in Psg - Basaksehir ..."Non fu razzismo". Il Comitato etico della Uefa ha sospeso fino al termine della stagione il quarto uomo romeno Costantin Coltescu, che durante Psg-Basaksehir utilizzò la parola "negru" per riferirsi ...Coltescu, l'arbitro romeno del caos scoppiato nella gara di Champions dello scorso dicembre è stato sospeso dalla Uefa fino alla fine della stagione.